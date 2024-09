Marçal diz que vai construir maior prédio do mundo para valorizar periferia

"Faremos o maior programa habitacional da história, com a construção de novas casas nas periferias e com mapeamento, gestão e transformação de imóveis vazios", promete coach - (crédito: Reprodução/Instagram @pablomarcal1)

O candidato pelo PRTB à Prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal, afirmou nesta quarta-feira (4/9) que construirá o maior prédio do mundo, cerca de 1 quilômetro de altura, para valorizar a periferia.

Para viabilizar o projeto, ele disse que precisará mudar o Plano Diretor da capital paulistana e que precisará “peitar” a Câmara dos Vereadores para conseguir investidores.

O coach garantiu, porém, que teria facilidade em encontrar investidores. “Em uma conversa, eu levanto 200 investidores para fazer isso, só na caneta. Precisamos de gente visionária, se não tiver ninguém para fazer isso em São Paulo, a gente tem que trazer gente lá dos Emirados Árabes”, apontou durante sabatina do UOL/Folha.



O influencer destacou ainda que o prédio poderá gerar empregos e que seria um presente para a periferia. “Eu quero que seja na Zonal Sul, no meio da periferia, porque a cidade está muito concentrada, precisamos capilarizar.”



Habitação

Outro projeto que o candidato apresentou foi um plano habitacional que inclui a transformação de imóveis vazios em habitações populares. “Faremos o maior programa habitacional da história, com a construção de novas casas nas periferias e com mapeamento, gestão e transformação de imóveis vazios na cidade em habitações populares, em parceria com o setor privado”, prometeu. E garantiu que, se eleito, resolveria o problema de habitação em 1.460 dias.



Marçal também propôs financiar a compra e a reforma de casas por meio do programa “Cheque Moradia”. O programa incluiria parcerias com instituições financeiras e empresas de construção para garantir preços acessíveis e qualidade nas obras.



*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro