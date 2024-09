Cida Gonçalves manifesta apoio a Anielle Franco: "Minha solidariedade"

A ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, publicou uma foto com a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, no Instagram nesta sexta-feira (6/9), em apoio à colega, após vir à tona denúncia de assédio sexual praticado pelo ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida.

"Minha solidariedade e apoio a você @aniellefranco, minha amiga e colega de Esplanada, neste difícil momento", escreveu.







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Aparecida Gonçalves (@cidagmulher)





Na manhã de hoje, o Ministério das Mulheres publicou nota sobre as acusações de assédio contra o ministro. "O Ministério das Mulheres reafirma que a prática de qualquer tipo de violência e assédio contra a mulher é inadmissível e não condiz com os princípios da Administração Pública Federal e da democracia. É preciso que toda denúncia seja investigada de forma célere, com rigor e perspectiva de gênero, dando o devido crédito à palavra das vítimas, e que os agressores sejam responsabilizados de forma exemplar", diz texto.

"Cabe ainda reiterar que proteção às pessoas denunciantes e mecanismos de acolhimento, escuta ativa, orientação e acompanhamento estão entre as ações previstas no Programa Federal de Prevenção e Enfrentamento do Assédio e da Discriminação no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional. Lançado em julho deste ano pelo governo federal, o programa se aplica tanto às servidoras e servidores quanto às empregadas públicas e empregados, incluindo também ações para trabalhadoras e trabalhadores terceirizados", continua a nota.

No fim da tarde de quinta-feira (5), o movimento Me Too, que atua no acolhimento e defesa de vítimas de violência e assédio sexual, informou que recebeu denúncias contra o ministro. Silvio Almeida nega as acusações e diz que as denúncias são falsas e caluniosas.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva irá se reunir ainda nesta tarde com Anielle Franco para tratar do assunto, e também com Silvio Almeida. Em entrevista hoje cedo, o petista adiantou uma possível demissão.

"Nós vamos ter que apurar corretamente, mas eu acho que não é possível a continuidade no governo, porque o governo não vai fazer jus ao seu discurso, à defesa das mulheres, à defesa, inclusive, dos direitos humanos, com alguém que esteja sendo acusado de assédio", declarou em entrevista à Rádio Difusora de Goiânia.