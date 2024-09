Boulos, Marçal e Nunes estão empatados em SP, diz Paraná Pesquisas

O instituto Paraná Pesquisas divulgou, nesta sexta-feira (6/9), a primeira pesquisa para prefeito de São Paulo, após registro oficial das candidaturas e início da propaganda eleitoral no rádio e na televisão. O levantamento confirma o empate técnico triplo entre o deputado federal Guilherme Boulos (PSol), com 23,9%, seguido do influenciador Pablo Marçal (PRTB), com 23,8%, e d prefeito Ricardo Nunes (MDB) com 21,3%.

Em relação à pesquisa anterior — divulgada em agosto —, Boulos oscilou positivamente em dois pontos percentuais, enquanto Nunes teve uma variação negativa de 0,3 ponto percentual. Já Marçal foi quem obteve o maior crescimento em relação à pesquisa anterior: saltou 3,4 pontos percentuais.

A amostra representativa atinge um grau de confiança de 95% para uma margem estimada de erro de 2,6 pontos percentuais para os resultados gerais. A pesquisa ouviu 1.500 eleitores, entre 2 e 5 de setembro e foi registrada na Justiça Eleitoral sob o protocolo nº SP-03775/2024.

A seguir, aparece José Luiz Datena (PSDB), com 8,4%, seguido da deputada federal Tabata Amaral (PSB), que tem 7,1%. Os votos brancos e nulos corresponderam a 4,7%, enquanto 6,5% não souberam responder.

Segundo turno

A pesquisa também analisou três possíveis cenários para o segundo turno: Nunes ganharia de Marçal com 50,1% contra 27,7%, e também venceria Boulos, com 49,7% a 33,6%. Por outro lado, o coach sofreria uma derrota para o candidato do PSol: 43,1% contra 37,9%.