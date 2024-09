Com indireta a Elon Musk, Lula faz pronunciamento do 7 de Setembro na TV

Na noite desta sexta-feira (6/9), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez um pronunciamento em rede nacional para celebrar os 202 anos da Independência do Brasil. No discurso, o presidente destacou os avanços realizados durante o governo com os programas sociais e a redução do desemprego, e defendeu a democracia e a liberdade. “A vitória da democracia permitiu a inclusão social, permitiu uma política externa ativa e altiva, à altura da grandeza do Brasil”.

O presidente criticou ataques a democracia e disse que “a nossa soberania não está a venda”, uma mensagem indireta sobre o bloqueio completo e integral do funcionamento da rede social X (antigo Twitter) no Brasil, do bilionário Elon Musk, ocorrido em 30 de agosto por decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes. “Seremos sempre intolerantes com qualquer pessoa, tenha a fortuna que tiver, que desafie a Legislação brasileira”, acrescentou Lula.

“Em momentos decisivos da história, a democracia é capaz de unir adversários de longa data. Foi assim, na construção da aliança para garantir a governabilidade do país depois das eleições de 2022. Foi assim no 8 de janeiro de 2023, quando democratas de quase todos os partidos se uniram para derrotar a tentativa de golpe. Daquele dia em diante, deixamos bem claro ao mundo que o Brasil é um país onde a paz e a liberdade imperam mas não é um território sem lei e sem ordem.”

As queimadas do Pantanal e da Amazônia foram mencionadas pelo presidente, que também lembrou das enchentes do Rio Grande do Sul, para ressaltar a importância do diálogo entre diferentes vertentes políticas na tomada de decisão. Segundo Lula, essa comunicação possibilitada pelo exercício da democracia, “permitiu que a ciência derrotasse o negacionismo, permitiu o combate à desigualdade, e a convivência harmoniosa entre Legislativo, Executivo e Judiciário”.

Lula falou da criação de uma política nacional de Segurança Pública como mais uma conquista proveniente dessa união entre poderes e do diálogo entre os 27 governadores. O presidente destacou como conquistas do governo federal o aumento do poder de compra, a melhoria da qualidade de vida da população, e trouxe os dados para ilustrar os progressos, como as 24,5 milhões de pessoas tiradas da fome, e os 3 milhões de empregos com carteira assinada, destacando ser a menor taxa de desemprego em 10 anos.

Neste sábado (6/9), o 7 de setembro, dia em que se comemora a Independência do Brasil, será celebrado em diversas cidades. Em Brasília, o desfile cívico-militar acontece na Esplanada dos Ministérios a partir das 6h20 da manhã, com entrada gratuita e aberta ao público. O Rio de Janeiro, antiga capital brasileira, também faz o desfile na Avenida Presidente Vargas, em frente ao Palácio Duque de Caxias, a partir das 9h.