Esther Dweck assume interinamente Ministério dos Direitos Humanos

A atual ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos do Brasil, Esther Dweck, assumirá interinamente a pasta de Direitos Humanos e Cidadania com a saída de Silvio Almeida. A substituição foi divulgada pelo ministério na noite desta sexta-feira (6/9).

Esther é professora associada no Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (IE/UFRJ) e possui doutorado em Economia pela mesma instituição. Durante seu doutorado, realizou estudos na Scuola Superiore Sant'Anna, em Pisa, na Itália.

Entre 2011 e 2016, atuou no Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, onde exerceu o cargo de Chefe da Assessoria Econômica e de Secretária de Orçamento Federal (SOF). Também ocupou a posição de Subchefe de Análise e Acompanhamento de Políticas Governamentais na Casa Civil.

Em 2021, foi agraciada pelo Conselho Federal de Economia (Cofecon) com o prêmio de Mulher Economista do Ano.

Silvio Almeida foi demitido pelo presidente Lula nesta sexta-feira após o Movimento Mee Too ter revelado denúncias de assédio sexual contra o ministro. Uma das vítimas teria sido a ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco.

"O presidente considera insustentável a manutenção do ministro no cargo considerando a natureza das acusações de assédio sexual [...] O Governo Federal reitera seu compromisso com os Direitos Humanos e reafirma que nenhuma forma de violência contra as mulheres será tolerada", divulgou a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.