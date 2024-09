7 de Setembro celebra reconstrução do RS; veja os eixos temáticos do desfile

Uma popular levou a bandeira do Rio Grande do Sul para o desfile neste 7 de setembro - (crédito: Henrique Lessa / C.B. / D.A. Press)

Com o tema "Democracia e Independência – É o Brasil no rumo certo”, o desfile de 7 de setembro, em Brasília, foi organizado em três eixos, sendo um deles a reconstrução do Rio Grande do Sul — afetado pelas enchentes em abril e maio deste ano. No evento, a bandeira do estado gaúcho foi a mais visível depois do pavilhão nacional.

Os outros eixos do desfile foram: a importância estratégica da realização do G20 no Brasil, em novembro, no Rio de Janeiro; e a retomada da ampla proteção de crianças e da população por meio das campanhas de vacinação e a ampliação dos serviços de atendimento em saúde.

Estudantes da rede pública do Distrito Federal se vestiram de roupas típicas gaúchas ao levar a bandeira do estado. O evento também homenageou o 20 de setembro, feriado no estado do RS, quando se comemora o dia do gaúcho com desfiles cívicos no estado.

O outro eixo temático foi a presidência brasileira no G20, grupo das 19 maiores economias do mundo mais a União Europeia e a União Africana, com escolas públicas levando as 21 bandeiras dos integrantes do grupo.

Sob aplausos, o personagem Zé Gotinha saudou público em um carro aberto do Corpo de Bombeiros do DF. O personagem reforça o terceiro eixo temático do evento que buscou enfatizar a retomada das campanhas de vacinação e a ampliação dos serviços de atendimento público em saúde, com o programa Mais Médicos.

O desfile mobilizou quase 9 mil pessoas, entre militares, estudantes e atletas. Contou com quase 4 mil pessoas desfilando a pé, além de 133 viaturas e tropas de cavalaria. Entre militares da Marinha, Exército e Aeronáutica, e as forças de segurança pública, o evento envolve quase 5 mil servidores.