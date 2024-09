Convidado por Lula, Moraes participa do desfile oficial do 7 de setembro

Os ministros Alexandre de Moraes e Barroso assistem ao desfile do 7 de Setembro - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes participa neste sábado (7/9) do desfile de 7 de setembro, na Esplanada dos Ministérios. Ele foi convidado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e assistirá ao desfile no púlpito de autoridades.

A presença de Moraes no desfile oficial ocorre em meio a manifestações organizadas por bolsinaristas neste 7 de setembro pedindo o seu impeachment. O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e aliados vão participar de ato em São Paulo.

O ministro protagoniza também embate com o bilionário Elon Musk, dono da rede X, que foi bloqueada por Moraes após uma série de descumprimentos de medidas judiciais, especialmente as que determinaram a remoção contas que divulgaram notícias falsas e conteúdos antidemocráticos.

Moraes foi recebido por autoridades no púlpito, como o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, e o Advogado-Geral da União (AGU).Outros ministros do STF presentes são Edson Fachin e Dias Toffoli.

O desfile reúne integrantes do governo, autoridades militares e dos outros Poderes. Também participam o ministro da Previdência Social, Carlos Lupi, ministro da Justiça e Segurança Pública, o ministro do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), entre outros.