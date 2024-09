Desfile de 7 de Setembro começa com tempo aberto e quente; acompanhe ao vivo

A recomendação é manter a hidratação e caprichar no protetor solar ao longo do dia. Na foto: pessoas começam a chegar para a cerimônia do 7 de setembro em Brasília - (crédito: Cadu Ibarra/CB/D.A Press)

Começou, na Esplanada dos Ministérios, o Desfile do 7 de Setembro, com a preseça do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do ministro do STF Alexandre de Moraes.

Neste sábado de feriado (7/9) de feriado, o céu amanheceu com pouca nebulosidade e ligeiramente mais fresco em Brasília. Já no meio da manhã, o calor deve dar as caras, condição que permanece até o fim da tarde. A recomendação é manter a hidratação e caprichar no protetor solar.

A boa notícia é que a umidade mínima deve subir — pouco, mas deve — em comparação ao dias anteriores, ficando entre 15% e 40%, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Mesmo assim, o Distrito Federal permanece sob alerta laranja, indicando perigo potencial à saúde. Na última semana, a região registrou a menor umidade relativa do ar da história, 7%.

Confira algumas dicas para se proteger: beber bastante líquido; atividades físicas não são recomendadas; evitar exposição ao sol nas horas mais quentes do dia; e usar hidratante para pele e umidificar o ambiente.

7 de setembro

Ao todo, o desfile mobiliza 8.812 pessoas, incluindo militares, estudantes e atletas. Deste total, 3.990 participarão dos desfiles a pé, motorizado (que envolverá 133 viaturas) e montado (cavalos).

A equipe de segurança, formada por contingentes da Marinha, Exército e Aeronáutica, além de equipes da Segurança Pública, mobilizará outros 4.882.

Itens não permitidos no desfile

Substâncias inflamáveis;

Garrafas de vidro e latas;

Mastros de qualquer tipo de material, seja para sustentar ou não bandeiras e cartazes;

Fogos de artifício e similares, apontadores a laser, artefatos explosivos, sprays e aerossóis.