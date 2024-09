Anielle não participa do 7 de setembro após demissão de Silvio Almeida

A ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, não participou do tradicional desfile de 7 de setembro, neste sábado, na Esplanada dos Ministérios. Ela foi apontada como umas das vítimas de assédio sexual nas acusações que derrubaram Silvio Almeida do cargo de ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, nessa sexta-feira (6/9).

Anielle adotou discrição durante as denúncias de abuso sexual contra Silvio Almeida divulgadas pela organização Me Too Brasil. Embora a instituição tenha preservado o nome das mulheres assediadas, a ministra foi apontada como uma delas. A chefe da pasta só se pronunciou após conversar com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e pediu respeito à sua privacidade neste momento.

Silvio Almeida negou as acusações, mas foi demitido do cargo por Lula. Ele responderá as investigações sobre os supostos assédios sexuais e morais que cometeu. Com a saída, a ministra da Gestão e Inovação, Ester Dweck, assumiu interinamente os Direitos Humanos. Ela esteve no desfile, assim como a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves. Ambas foram ouvidas pelo presidente antes da demissão.

A primeira-dama Janja da Silva também não compareceu ao desfile. Ela está em viagem a Doha, no Catar, para participar de um evento sobre educação. Estiveram no desfile 30 dos 38 ministros de Lula.

Veja os ministros que assistiram ao desfile:

Rui Costa (Casa Civil);

Ricardo Lewandowski (Justiça e Segurança Pública);



José Múcio (Defesa);



Renan Filho (Transportes);

Silvio Costa Filho (Portos e Aeroportos);

Camilo Santana (Educação);



Margareth Menezes (Cultura);



Luiz Marinho (Trabalho e Emprego);



Carlos Lupi (Previdência);



Wellington Dias (Desenvolvimento Social);

Nísia Trindade (Saúde);

Marcio França (Empreendedorismo);



Alexandre Silveira (Minas e Energia);



Simone Tebet (Planejamento e Orçamento);



Esther Dweck (Gestão e interina dos Direitos Humanos);



Juscelino Filho (Comunicações);



Luciana Santos (Ciência e Tecnologia);



Marina Silva (Meio Ambiente);



André Fufuca (Esportes);



Waldez Góes (Desenvolvimento Regional);



Jáder Filho (Cidades);



André de Paula (Pesca);



Cida Gonçalves (Mulheres);



Marcio Macêdo (Secretaria-Geral da Presidência);



Marcos Amaro (GSI);



Alexandre Padilha (Secretaria de Relações Institucionais);



Laércio Portela (Secretaria de Comunicação Social);



Jorge Messias (Advogado-Geral da União);



Vinicius Carvalho (Controladoria-Geral da União);



Paulo Pimenta (Reconstrução e Apoio ao Rio Grande do Sul).