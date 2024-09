Bandeiras dos países do G20 são exibidas em desfile na Esplanada

O primeiro eixo do desfile cívico-militar de 7 de setembro, na Esplanada dos Ministérios, tratou sobre a presidência rotativa do Brasil no G20 – o grupo formado pelas 19 maiores economias do mundo, a União Europeia e a União Africana. Em homenagem, os estudantes do Centro de Ensino Fundamental (CEF) 01 do Guará carregaram as 21 bandeiras que representam as nações que formam o bloco.



O evento foi organizado em três eixos temáticos com o lema “Democracia e Independência – É o Brasil no rumo certo”. O ato contou com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, e de ministros de Estado, além de outras autoridades federais, militares e estaduais.

É a primeira vez que o Brasil assume o G20. O encontro dos líderes das nações que integram o grupo será realizado em 18 e 19 de novembro, no Rio de Janeiro. Além da presidência do grupo, o desfile contou com a menção a outros dois eixos temáticos: a reconstrução do Rio Grande do Sul após a tragédia ocorrida em maio e o avanço das campanhas de imunização infantil no país.

Ao todo, 8.812 pessoas, incluindo militares, estudantes e atletas participam do desfile. Das escolas públicas do DF, participaram mais de 500 alunos.