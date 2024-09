Por que Janja não foi ao desfile de 7 de setembro 

A primeira-dama Janja não compareceu, neste sábado, ao desfile cívico-militar do feriado de 7 de setembro, na Esplanada dos Ministérios, em Brasília. Ela está no Catar a convite da xeixa Mozha bin Nasser al-Missned para participar da 5ª Celebração do Dia Internacional para Proteger a Educação de Ataques, na capital Doha.

Janja estará no painel Educação em Perigo: O Custo Humano da Guerra — que será realizado em 9 de setembro. "

“O convite foi feito em reconhecimento à voz ativa de Janja em relação ao conflito na Faixa de Gaza e suas consequências para a população civil, principalmente crianças e mulheres. Assim como sua atuação em prol dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que inclui o direito à educação de qualidade", afirmou a assessoria da primeira-dama.

Em seu discurso, Janja falará sobre como fomentar a solidariedade internacional para com as crianças no mundo todo que vivem em contextos de conflitos armados. A visita ao país deve durar dois dias. No local, a brasileira também terá reuniões bilaterais e visitará uma escola para crianças refugiadas.