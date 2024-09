Múcio diz que espera clima "pacífico" e "sem radicalismos" em manifestação de SP

O ministro da Defesa, José Múcio, afirmou, neste sábado, que o desfile cívico-militar do 7 de setembro, na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, foi uma festa desarmada e tranquila. Questionado sobre a manifestação organizada por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), em São Paulo, o chefe da pasta disse que espera um clima "pacífico" e "sem radicalismos".

“A democracia pressupõe que você defenda o direito do outro de ser contra. Eu acredito e torço para que a manifestação (em São Paulo) seja tranquila, pacífica, sem radicalismo, sem problema”, disse Múcio.

Leia também: Plateia grita em apoio a Alexandre de Moraes antes do desfile em Brasília

O protesto dos bolsonaristas em SP pede o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Para Múcio, o Dia da Independência deve ser uma data em comemoração da democracia e demonstração de força da política.

Leia também: Por que Janja não foi ao desfile de 7 de setembro

O presidente do STF, Luís Roberto Barroso, também esteve no desfile em Brasília. Ele destacou a presença dos representantes do Legislativo, Executivo e Judiciário no evento. “Foi uma cerimônia muito bonita, com a presença dos chefes dos três Poderes demonstrando que o país vive a mais plena normalidade institucional. Um bom momento para a nacionalidade”, disse o magistrado.

Barroso também comentou sobre a demissão de Silvio Almeida do Ministério dos Direitos Humanos, após acusações de assédio sexual. “A parte política já passou com a demissão e, agora, como todas as pessoas, ele terá direito a ampla defesa e depois se fará a justiça”, afirmou o presidente da Corte.