Morre Ana Paula Rossi, vereadora bolsonarista e presidente do PL em Osasco (SP)

Apesar do câncer em estado avançado, o PL e os pais de Ana Paula Rossi mantiveram a candidatura da vereadora - (crédito: Waldir Evora)

Líder do PL em Osasco (SP), a vereadora Ana Paula Rossi morreu na noite desse domingo (8/9) aos 55 anos. Ela havia sido diagnosticada com câncer tipo linfoma não Hodgkin em julho deste ano e estava em tratamento desde então. A informação foi confirmada pelo diretório municipal do partido.



Leia também: Bolsonaro reúne multidão em SP em ato do 7 de setembro contra Moraes

A bolsonarista estava em seu terceiro mandato na câmara municipal e disputava um novo mandato como vereadora nas eleições deste ano. Eleita pela primeira vez em 2008, sendo a terceira mais votada, foi candidata a vice -prefeita em 2012 ao lado do ex-prefeito Celso Giglio, mas perdeu. Formada em pedagogia, ocupou o cargo de secretária municipal de Assistência e Promoção Social nos anos de 2003, 2005 e 2006. Em 2021, a vereadora foi a primeira mulher líder do governo da Câmara de Osasco.

Leia também: O recado de Valdemar ao PL sobre a eleição para presidente da Câmara

Filha do ex-prefeito Francisco Rossi, e da atual vice-prefeita, Ana Maria Rossi (PL), era casada e deixa três filhos. Com o avanço da doença, os pais tomaram a frente da campanha eleitoral da candidata.

Nas redes sociais, a filha de Ana Paula, Mariana Magdesian, a descreveu como “boa demais para esse mundo”. O velório acontece hoje (9), até as 16h, no Teatro Municipal de Osasco. O enterro será às 17h, no cemitério Bela Vista, em Osasco.



*Estagiária sob a supervisão de Andreia Castro