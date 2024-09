Bolsonaro reúne multidão em SP em ato do 7 de setembro contra Moraes

Former Brazilian President Jair Bolsonaro (R) greets supporters during an Independence day rally in Sao Paulo, Brazil on September 7, 2024. (Photo by Miguel SCHINCARIOL / AFP) - (crédito: MIGUEL SCHINCARIOL / AFP)

Em um ato convocado pelas redes sociais, o ex-presidente Jair Bolsonaro reuniu uma multidão na avenida Paulista em São Paulo, na tarde deste sábado (7/9). Pela manhã, Bolsonaro passou mal e esteve no Hospital Albert Einstein após sentir fortes sintomas gripais.

Com frases em inglês, "porque o mundo todo está nos assistindo", o deputado Gustavo Gayer (PL-GO) foi um dos primeiros a falar nas manifestação. Os manifestantes ouviram frases de protesto contra o bloqueio da rede social X (antigo Twitter), e pela liberdade e pela democracia. "O Brasil está virando uma Venezuela ou é a Venezuela que está virando o Brasil? Já não se sabe mais", criticou o deputado.

Leia também: Policial que morreu ao cair de cavalo no 7 de setembro tinha sido promovido hoje

Em seguida, o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) chamou o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal de "covarde" em discurso. "O juiz mais tirânico do mundo chamado ministro Alexandre de Moraes. Um criminoso que usa dos seus poderes a qualquer preso para silenciar e impedir que nós saibamos a verdade", falou.

Ele criticou as decisões do ministro, também citando o bloqueio da rede social do Elon Musk, e pediu pela anistia dos presos políticos dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023. O deputado teceu agradecimentos e elogias a Musk, dizendo que o empresário bilionário "se mostrou que não é um homem de preço, mas um homem de valor" e comparou o bilionário a Bolsonaro, afirmando que o ex-presidente "regatou o verde amarelo não será nenhum presidente ditador que ira nos parar", complementou.

Silas Malafaia, um dos organizadores da manifestação da Paulista, encerrou as participações antes de Bolsonaro, com o discurso: "Dizem que não adianta nada lutar, que o sistema está armado, ninguém vai derrubar ele. Mas ele não vai ser derrubado da noite para o dia. É uma construção. Quando o povo se levanta, eles têm que se dobrar. Aqui, é mais um tijolo que nós estamos colocando".

Com pedidos de oração, o pastor acrescentou: "Deus, em nome de Jesus, que a tua vontade se estabeleça na vida de Alexandre de Moraes, que se estabeleça nos 10 ministros do STF, na vida de Lula e de [Geraldo] Alckmin, assim no céu como no Brasil". No palanque, falaram também os deputados federais Eduardo Bolsonaro (PL-SP), Bia Kicis (PL-DF), Julia Zanatta (PL-SC), Tarcísio Freitas (Republicanos-SP).