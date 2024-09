Boulos vem a Brasília gravar material de campanha com Lula

O candidato à Prefeitura de São Paulo e deputado federal Guilherme Boulos (Psol) vem a Brasília na noite deste sábado (14/9) para gravar materiais de campanha ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Boulos confirmou a informação a jornalistas durante uma carreata na Zona Sul da capital paulista. "Eu vou gravar com o presidente neste fim de semana", pontuou o candidato. As gravações serão usadas nas redes sociais e na propaganda eleitoral do psolista.

Boulos volta a São Paulo ainda no domingo (15), onde participará de debate da TV Cultura à noite. Também está confirmada a participação do candidato à reeleição, Ricardo Nunes (MDB), de Pablo Marçal (PRTB), Tabata Amaral (PSB), Maria Helena (Novo), e José Luiz Datena (PSDB).

A disputa por São Paulo é a que conta com maior engajamento do presidente. Lula deve aumentar sua participação na reta final, para tentar transferir seus votos em 2022 na capital paulista para Boulos.

Leia também: Boulos lança candidatura em São Paulo e governo Lula vai junto

Apoio de Lula nas eleições

Segundo pesquisa Datafolha divulgada na quinta-feira (12), apenas 48% dos eleitores que votaram em Lula na eleição presidencial declaram voto em Boulos. O número representou uma avanço em relação ao levantamento anterior, que mostrou 43%, mas é considerado pouco.

A expectativa é que uma maior participação de Lula na campanha possa ajudar o candidato a se descolar do empate técnico com Nunes. O atual prefeito liderou no Datafolha com 27% das intenções de voto, contra 25% de Boulos. Já Marçal, que chegou a empatar com os dois, aparece com 19%.

Lula gravou materiais de campanha com Boulos no início de setembro, quando visitou sua casa em Campo Limpo, interior paulista. Há ainda expectativa que o presidente participe de atos ao lado de Boulos no dia 29 de setembro e no dia 5 de outubro. O primeiro turno das eleições ocorre um dia depois, em 6 de outubro.