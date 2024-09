Após agressão, Pablo Marçal passa a noite internado em hospital

Pablo Marçal publicou uma foto no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo - (crédito: Reprodução/Instagram)

Pablo Marçal, candidato a prefeito de São Paulo pelo PRTB, passou a madrugada desta segunda-feira (16/9) internado no Hospital Sírio-Libanês, após ser agredido por José Luiz Datena (PSDB) durante o debate da TV Cultura. O hospital ainda não divulgou boletim médico com informações detalhadas sobre o estado de saúde do influenciador digital.

Em um vídeo postado nas redes sociais de Marçal, um profissional de saúde mencionou que ele sofreu uma fratura na costela, o que também foi confirmado pela assessoria do candidato. Sem previsão de alta, ele passou por exames, incluindo uma tomografia, e foi medicado. A agenda de campanha dele nesta segunda foi cancelada.

Um advogado de Marçal esteve no 78º Distrito Policial registrar um boletim de ocorrência contra Datena. A equipe do candidato também afirmou que solicitará a presença de seguranças nos próximos debates para evitar novas agressões.

A agressão ocorreu após Marçal fazer uma pergunta provocativa a Datena, questionando quando o apresentador desistiria de sua candidatura

Provocações de Marçal a Datena antecederam a agressão. O candidato do PRTB citou uma denúncia de assédio sexual contra Datena e o questionou quando acabaria com a "palhaçada", em uma referência sobre uma possível desistência do opositor a concorrer o cargo. Datena rebateu, chamando de "ofensas e calúnias" os ataques de Marçal, e chamando-o de "bandidinho".