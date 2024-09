Após cadeirada, Ratinho convida Datena e Marçal para seu programa

Depois que José Luiz Datena (PSDB) deu uma cadeirada em Pablo Marçal (PTRB), ambos candidatos à Prefeitura de São Paulo, o apresentador Ratinho decidiu convidá-los para participar do seu programa. A atração, exibida pelo SBT, é conhecida por ser palco de brigas e baixarias.

"Eu estava vendo o debate da TV Cultura e eu fiquei irritado com uma coisa. Ô gente, vocês querem brigar? Vão no meu programa!", disse o apresentador na rede social, após a agressão da noite de domingo. "Eu quero aproveitar e convidar o Datena, convidar o Marçal: vai lá no meu programa. Lá eu deixo brigar, pode meter o braço um no outro. Aí fica bom. No debate não deixam vocês brigarem à vontade, mas no meu programa pode largar o pau, lá pode!", assegurou.

Na legenda, Ratinho disse que seria “a luta do ano”. O apresentador também compartilhou o momento da confusão em seu perfil. “E a turma ainda tem a coragem de dizer que meu programa é violento”, ironizou.

Em tom de brincadeira, os seguidores de Ratinho sugeriram que a briga virasse um quadro, o “caldeirão do Ratinho”. “Ratinho apresentando e Marquito entre os dois”, sugeriu Milene Pavorô, integrante do elenco da atração do SBT.

"Seria muito da hora eles brigando e o sonoplasta mandando: 'Uêpa!', 'rapaz...', 'ihaaaaa', 'pare'!", afirmou outro. “Vai ser líder de audiência”, apostou outro.

A agressão durante o debate da TV Cultura ocorreu após Pablo Marçal fazer uma pergunta para Datena. Momentos antes, o empresário havia chamado o adversário de "arregão", e lembrou a ameaça de agressão feita pelo tucano. “Você atravessou o debate para dizer que iria me dar um tapa, e você não é homem nem para fazer isso", disse Marçal, antes de ser agredido.