Saiba quem é a filha de Datena, atacada nas redes após 'cadeirada'

Leticia Wiermann Datena, única filha mulher do candidato à prefeitura de São Paulo e apresentador de TV José Luiz Datena (PSDB), virou alvo de uma série de mensagens nas redes sociais após o episódio de agressão contra o também candidato, Pablo Marçal (PRTB). Nas redes, Leticia foi cobrada pela atitude do pai e alvo de piadas.

No último domingo (15/9), Datena agrediu Marçal com uma cadeirada, após o candidato do PRTB o provocar com uma acusação de assédio sexual e dizer que ele "não era homem". Em nota, depois do debate, o Datena afirmou que errou, mas não se arrepende do que fez.

Nos perfis de Leticia Datena, uma série de novos comentários foram adicionados às publicações. Dentre eles, usuários perguntavam se Leticia "apanhava de cadeira na infância" ou se ela decidiu sair do país porque "o pai usava muito a cadeira". Em outras interações, pessoas faziam piadas com a agressão, perguntando: "Seu pai tem coleção de cadeiras?".

Já outros usuários fizeram críticas ao candidato à Prefeitura de São Paulo. Dentre os comentários, alguns afirmavam que "Datena deveria ser preso" e "é descontrolado", que era uma "vergonha ter um pai assim", além de que o "dever como filha" de Leticia era "recolher o pai para uma casa de repouso".

Nem todas as mensagens foram negativas. Outras correspondências recebidas pela filha de Datena marcavam um apoio pela atitude do apresentador durante o debate. "Parabéns para o seu pai, Leticia! Por ter criado uma família com guerreiros trabalhadores, que não roubam dos outros e que não tapeiam um bando de trouxa que baba ovo pra um canastrão assumido! Viva", comemorou uma usuária, enquanto outra aconselhou: "Ignora esse povo. Gente sem noção".

Quem é Leticia Datena?

Leticia, de 37 anos, construiu uma carreira de uma década como modelo internacional e fez uma transição de carreira para o universo automobilístico, onde atuou como apresentadora e repórter de competições como Stock Car e Mundial de Rally. Em 2023, ela foi a única representante da imprensa brasileira a cobrir o Rally Dakar, que nesta edição ocorreu na Arábia Saudita.



Ao programa Faustão na Band, em 2022, Leticia conta que ficou nove anos sem ter contato com o pai. "Por motivos da vida, e também que já passaram, eu fiquei nove anos sem ver meu pai. A gente tinha se visto pela última vez em Ribeirão Preto, a cidade onde nasci e cresci. Com 15 anos eu vim para São Paulo para participar da final de um concurso de modelo. Foi aí que meu pai entrou em contato, e tive a oportunidade me reencontrar com ele", explicou.

Leticia e o irmão, Marcelo, são fruto de um relacionamento extraconjugal, que ocorreu durante três anos em que o comunicador esteve separado da mulher, Iracy Callegaris. Datena também tem outros três filhos: Joel, Vizente e José Luiz Datena Júnior, trio também filho de Iracy.