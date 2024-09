Marçal provoca Datena em novo debate: "Teve um comportamento de orangotango"

"No último debate, eu falei que o Datena não é homem e aqui eu ratifico que ele não é, ele é um agressor", disse Marçal - (crédito: Reprodução TV Cultura )

No começo do debate eleitoral da RedeTV!/UOL entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo, primeiro após a agressão ocorrida no último domingo (15/9), o candidato pelo Pros, Pablo Marçal, se dirigiu ao prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), que tenta sua reeleição, chamando-o de “Bananinha”. E voltou a provocar José Luiz Datena (PSDB). “No último debate, eu falei que o Datena não é homem e aqui eu ratifico que ele não é, ele é um agressor”, atacou Marçal.

“As cadeiras aqui foram parafusadas no chão porque ele teve um comportamento de orangotango, e eu quero agradecer aqui a todos os candidatos que não foram solidários”, continuou o coach em referência a Datena.

A apresentadora do debate relembrou, então, as regras da sabatina, solicitando que os candidatos se dirijam ao outro pelo nome. Marçal insistiu em não dizer o nome do Nunes, e disse que sua pergunta iria para “o futuro ex-prefeito”.

Nunes, em resposta, chamou o adversário de "Pablo Henrique", e contou estar “muito decepcionado” com a participação do influencer no processo eleitoral. “Nos incomoda essas agressões o tempo inteiro. Vamos elevar o nível”, argumentou o prefeito, pedindo respeito.

Na réplica, o Marçal provocou Nunes: “Falando de respeito quem já agrediu a esposa, tem um boletim de ocorrência. Se sua esposa te perdoou, a cidade de São Paulo precisa te perdoar”. O candidato do Pros falou ainda que Nunes “podia sumir e ser homem de verdade”.

“Quando eu falo que você parece essa fruta, que eu não posso mais falar porque foi censurado, você acha ruim. Você fica usando seu programa (partidário) para me vincular ao PCC, mas é você que é o tchutchuca do PCC aqui, todo mundo já sabe. Vocês cobram a civilidade, mas eu fui agredido num nível que nunca aconteceu, o mundo inteiro viu”, acrescentou Marçal. Nunes retrucou e garantiu nunca ter agredido a esposa.