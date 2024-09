Lira diz que Congresso tem três focos nas votações até o fim do ano; saiba quais

"A Câmara dos Deputados tem tido uma agenda muito firme e forte no sentido de desenvolver setores do Brasil. De Norte a Sul, de Leste a Oeste", disse Lira - (crédito: Bruno Spada/Câmara dos Deputados)

O presidente da Câmara dos Deputados, deputado Arthur Lira (PP-AL), afirmou que três assuntos são prioritários nas votações do Legislativo até o fim deste ano: a energia limpa e renovável, a segurança pública e o turismo. A declaração foi feita durante cerimônia de lançamento da Lei Geral do Turismo, realizada no Palácio do Planalto nesta quarta-feira (18/9).

“A Câmara dos Deputados tem tido uma agenda muito firme e forte no sentido de desenvolver setores do Brasil. De Norte a Sul, de Leste a Oeste. Ainda nesse segundo semestre, depois de uma luta vitoriosa na Reforma Tributária e na Lei Complementar, vamos focar nesses assuntos: energia limpa renovável, com as matérias que ainda faltam votar na Câmara e as que voltarem do Senado com mudanças; segurança pública, que é um tema em debate em todas as ruas; e o turismo, que entrou no foco principal por toda capacidade que o Brasil continental, lindo e esplendoroso tem”, declarou Lira.

Cerimônia de sanção do Projeto de Lei nº 1829/2019, que atualiza e moderniza a Lei Geral do Turismo, no Palácio do Planalto (foto: Ricardo Stuckert/PR)

O deputado relembrou ainda a reunião com os Três Poderes, que aconteceu ontem no Planalto para discutir as queimadas. De acordo com ele, está sendo estudado junto com a ministra do Meio Ambiente e das Mudanças Climáticas, Marina Silva, uma maneira “preventiva e coordenada” para poder receber turistas nos parques nacionais. Em função das queimadas, a maior parte deles está fechada temporariamente por conta de possíveis focos de incêndios.

Lira garantiu em seu discurso que discutirá “formas de trazer recursos para fomentar esse setor” e também visar o destaque mundial. E elogiou a nova Lei Geral do Turismo: “É uma lei que demorou muito para ser construída, foi muito debatida e, ao final, teve desfecho de muita convergência das ideias, da importância do teor dessa legislação ao turismo, à aviação”.