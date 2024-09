X volta para alguns usuários quase três semanas após suspensão

Alguns usuários do X (antigo Twitter) relataram que a rede social voltou a funcionar nesta quarta-feira (18/9). A plataforma foi suspensa no Brasil em 30 de agosto, após determinação do Supremo Tribunal Federal (STF) por descumprimento de ordens judiciais.

Nesta manhã, o termo "o Twitter voltou" entrou para os assuntos mais comentados da rede social. "A cadeirada foi tão forte que até o Twitter voltou", brincou um usuário. "O Twitter voltou, significa que agora teremos mais polêmicas", disse outro.

Na semana passada, o ministro Alexandre de Moraes determinou o desbloqueio das contas bancárias do X e da Starlink, após o pagamento das multas aplicadas pelo STF. As multas, que totalizam R$ 18,35 milhões, foram pagas com recursos encontrados nas contas bancárias das duas empresas.