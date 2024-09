Rede do STF permite acesso ao X para usuários na sede da corte

Mesmo com a determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), de bloquear o acesso ao X (antigo Twitter) no Brasil, a plataforma voltou a ficar acessível para milhares de usuários em todo o país após uma atualização. Com a mudança no endereço IP do serviço, o X ficou disponível inclusive para usuários na rede da corte.

Quem estava logado na rede Wifi do Supremo ou tentou acessar pelos computadores da corte nesta quarta-feira (18) pôde acessar a plataforma sem nenhum tipo de barreira. A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) já começou a notificar novamente as operadoras para que o acesso seja novamente bloqueado.

O Supremo também deve se manifestar sobre o caso assim que for comunicado oficialmente da situação. Moraes determinou o bloqueio da plataforma no mês passado, após a empresa retirar todos os seus representantes do Brasil e se negar a cumprir ordens judiciais, inclusive a de derrubar perfis que fizeram ataques a delegados da Polícia Federal.

O X foi multado em R$ 18 milhões por conta do descumprimento das decisões. No entanto, se recusou a pagar os valores. Moraes então bloqueou as contas do serviço no Brasil e estendeu a decisão de indisponibilidade de recursos para a Starlink - empresa que fornece internet via satélite.

Instituições bancárias cumpriram a ordem do ministro e os recursos foram bloqueados, as multas pagas e os valores enviados aos cofres da União. Porém, como não nomeou representante no Brasil e não derrubou os perfis determinados pelo Judiciário, o X continua bloqueado.