Lula diz que governo precisa dar condições para os mais pobres viajarem

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) declarou nesta quarta-feira (18/9) que programas que criam passagens mais baratas não são suficientes para fazer a classe mais pobre do país voltar a viajar. Para ele, é preciso aumentar a condição financeira da população, como forma de incentivar o turismo e as viagens.

“Não adianta a gente ficar querendo construir passagem para pobre. Não é assim que tem turismo. Ninguém gosta de comprar. O cara não vai chegar no balcão e dizer: ‘me dá uma passagem de pobre’. O cara tem vergonha, pô”, afirmou o presidente durante cerimônia para sancionar a nova Lei Geral do Turismo, no Palácio do Planalto.

Leia também: Lula sanciona novo marco legal do Turismo em cerimônia no Planalto

Lula não citou o nome do programa, mas o governo federal lançou recentemente o Voa Brasil, que oferece passagens a R$ 200 para aposentados e pensionistas. A ideia é que a medida beneficie também pessoas de baixa renda, o que ainda não foi lançado. Anunciado no ano passado, o programa tem sido constantemente adiado e começou ser implementado em partes. Sofre, porém, críticas dentro do governo.

Programa já vendeu 12 mil passagens

A medida foi criada pelo Ministério de Portos e Aeroportos. O titular da pasta, Silvio Costa Filho, estava ao lado de Lula durante o discurso, assim como o ministro do Turismo, Celso Sabino.

Em coletiva de imprensa após o evento, Sabino comentou brevemente sobre o Voa Brasil. “É para atender aposentados e pensionistas que não voaram nos últimos 12 meses. Nos primeiros 30 dias desse programa, foram mais de 12 mil passagens já vendidas”, pontuou.