X começa a bloquear no Brasil contas que foram suspensas pelo STF

O X (antigo Twitter) começou a bloquear contas que têm ordem de suspensão expedidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Entre as contas que estão sendo banidas estão do youtuber Bruno Aiub, o Monark e do blogueiro Allan dos Santos. Eles são investigados por supostamente espalhar desinformação e promover ataques contra instituições brasileiras.

Em uma disputa travada com o Supremo, Elon Musk, dono da plataforma, determinou a suspensão do bloqueio das contas e divulgou decisões emitidas pelo Supremo com ordens de bloqueio. As principais críticas de Musk são em relação ao ministro Alexandre de Moraes, relator do inquérito que apura fake news e a estruturação de uma milícia digital. O próprio bilionário Elon Musk é investigado na corte.

Porém, nesta quarta-feira (18), as contas voltaram a ser suspensas. Moraes determinou o bloqueio da plataforma no mês passado, após a empresa retirar todos os seus representantes do Brasil e se negar a cumprir ordens judiciais, inclusive a de derrubar perfis que fizeram ataques a delegados da Polícia Federal.

O X foi multado em R$ 18 milhões por conta do descumprimento das decisões. No entanto, se recusou a pagar os valores. Moraes então bloqueou as contas do serviço no Brasil e estendeu a decisão de indisponibilidade de recursos para a Starlink - empresa que fornece internet via satélite.

As instituições bancárias cumpriram a ordem do ministro e os recursos foram bloqueados, as multas pagas e os valores enviados aos cofres da União. Porém, como não nomeou representante no Brasil, o X continua bloqueado.