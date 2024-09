Veja detalhes do novo debate com candidatos à Prefeitura de São Paulo

O debate está marcado para às 11h15, transmitido ao vivo no canal aberto SBT, no portal Terra e na rádio Nova Brasil - (crédito: Carlos Vieira/CB/DA Press. - Divulgação/PSDB - Divulgação/NOVO - Reprodução/TV Cultura - Isadora Moreira/Governo de SP - Mario Agra/Câmara dos Deputados)

Nesta sexta-feira (20/9), seis candidatos à Prefeitura de São Paulo estarão presentes em um debate realizado pelo SBT e pelo Terra. Guilherme Boulos (PSol), José Luiz Datena (PSDB), Marina Helena (Novo), Pablo Marçal (PRTB), Ricardo Nunes (MDB) e Tabata Amaral (PSB) confirmaram presença.

O evento está marcado para às 11h15, transmitido ao vivo no canal aberto SBT, no portal Terra e na rádio Nova Brasil. César Filho, jornalista, será o mediador. O debate terá a divisão em três blocos com 1h45 de duração.

No primeiro e terceiro bloco, temas como saúde, segurança, educação, mobilidade urbana e gestão ambiental serão sorteados. O candidato escolhido terá 30 segundos para fazer uma pergunta outro concorrente, que receberá um 1 minutos e 30 segundos para a resposta. A réplica e tréplica terá a duração de 1 minuto.

O segundo bloco conta com uma rodada de perguntas feitas por seis jornalistas. O tempo de resposta será de 1 minuto e 30 segundos para o candidato. Um concorrente será escolhido para comentar, tendo o mesmo tempo da réplica do primeiro bloco — 1 minuto. No final do debate, os candidatos farão as considerações finais.

