Datafolha: após cadeirada, Marçal mantém 19%, Nunes 27% e Boulos cresce

Ricardo Nunes (MDB) e Guilherme Boulos (Psol) lideram a disputa para a prefeitura de São Paulo, de acordo com pesquisa Datafolha publicada nesta quinta-feira (19/9). No levantamento, Nunes aparece com 27% das intenções de voto, seguido por Boulos, com 26%. Com a margem de erro, os dois estão tecnicamente empatados.

No último levantamento, realizado entre 9 e 10 de setembro, Nunes já abria vantagem de 27%. Boulos, por sua vez, tinha 25%.

Pablo Marçal (PRTB), que na última pesquisa também estava em empate técnico com Nunes e Boulos, manteve os 19% da pesquisa anterior e não cresceu após levar uma cadeirada de José Luiz Datena (PSDB) durante debate realizado na TV Cultura no domingo (15/9). Agora, o ex-coach aparece em terceiro lugar.

Tabata Amaral (PSB) alcançou 8% das intenções de voto e Datena, 6%. Marina Helena (Novo) aparece com 3%. Altino Prazeres (PSTU), Bebeto Haddad (DC) e Ricardo Senese (UP) não pontuaram. Votos brancos e nulos somaram 6%.

A pesquisa Datafolha foi realizada presencialmente com 1.204 eleitores com mais de 16 anos em São Paulo, entre 17 e 19 de setembro, e foi registrada na Justiça Eleitoral sob o protocolo SP-03842/2024. Segundo o instituto, o nível de confiança é de 95% — o que significa que a cada 100 pesquisas em 95 o resultado vai se repetir.