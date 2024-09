Barroso vota para permitir que testemunhas de Jeová recusem transfusões

O ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), votou nesta quinta-feira (19/9) para permitir que testemunhas de Jeová possam se recusar a receber transfusões de sangue. O ministro é relator do caso na corte.

Em seu voto, o ministro destacou que tem “profundo respeito pelo sentimento religioso” e preza pela liberdade religiosa.

O caso envolve uma pessoa que residia em Manaus (AM) e que pediu que o governo custeasse sua ida a um hospital do SUS em São Paulo que era capaz de realizar uma artroplastia total sem transfusão de sangue. O caso tem repercussão geral, ou seja, a definição deverá ser seguida em todas as instâncias da Justiça.

“Por se tratar, a interdição à transfusão de sangue, de um dogma das pessoas que professam a crença das Testemunhas de Jeová, é legítima, ao meu ver, a recusa”, disse o ministro.

Barroso, em seu voto, destacou, no entanto, que essa recusa deve preencher requisitos como o paciente ser maior de idade, capaz e em condições de discernimento. A manifestação também deve ser livre, inequívoca e esclarecida.

Em relação ao custeio de tratamentos alternativos para esses pacientes, Barroso votou para que o governo arque com as despesas. “Há um dever do Estado, desde que isso não represente um ônus desproporcional”, apontou.