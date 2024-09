Datafolha: Ramagem diminui distância, mas Paes ainda vence no 1º turno

Pouco mais de três semanas separam o eleitor do Rio de Janeiro do primeiro turno das eleições municipais de 2024. Segundo pesquisa do Datafolha divulgada nesta quinta-feira (19/9), Eduardo Paes (PSD), candidato à reeleição, segue na liderança com 59% das intenções de voto.

Em segundo lugar, o candidato apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Alexandre Ramagem (PL), subiu de 11% para 17% das intenções de voto. Tarcísio Motta (PSOL), em terceiro lugar, subiu um ponto e ficou com 7%. Brancos e nulos permaneceram com 7%

De acordo com os números, a previsão é que Eduardo Paes conquiste a reeleição no primeiro turno.

A pesquisa também contabilizou o índice de rejeição. O mais rejeitado pela capital fluminense é Alexandre Ramagem (PL) que subiu de 29% para 37%. Tarcísio Motta oscilou 2 pontos percentuais para baixo, de 24% para 22%.

O levantamento foi contratado pela Folha de S.Paulo e pela TV Globo. O instituto escutou 1.106 da capital do Rio de Janeiro entre os dias 17 e 18 de setembro. A margem de erro da pesquisa é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%.

*Estagiária sob supervisão de Pedro Grigori