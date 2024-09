Lula celebra 103 anos de Paulo Freire: "Temido e odiado pela extrema direita"

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva publicou uma homenagem a Paulo Freire, nesta quinta-feira (19/9), data em que o educador completaria 103 anos. Lula considerou o "patrono da Educação Brasileira" como "um dos maiores brasileiros do século 20".

"Hoje, 19 de setembro, é dia de celebrarmos um dos maiores brasileiros do século 20. Se estivesse vivo, Paulo Freire faria 103 anos. Educador genial, patrono da Educação Brasileira, Paulo Freire é doutor honoris causa de meia centena de universidades do Brasil e do exterior. O clássico Pedagogia do Oprimido é a terceira obra mais citada do mundo na área de humanas", inicia a nota.

"Tive o prazer e a honra de conviver com ele. Sou testemunha do seu profundo amor pelos seres humanos, em especial pelos oprimidos – aqueles que, em suas palavras, foram "roubados do seu direito de ser". A eles, Paulo Freire dedicou sua obra e sua vida. Acreditava na revolução pacífica, por meio da Educação. Dizia: 'Educação não transforma o mundo. Educação muda as pessoas. Pessoas transformam o mundo'", diz ainda o texto.

Lula finaliza a homenagem relembrando como a extrema direita acusa Paulo Freire de usar a educação para suposta doutrinação ideológica.

"Foi perseguido, expulso da universidade, preso e exilado pela ditadura militar. Um quarto de século depois de sua morte, continua temido e odiado pela extrema direita, inimiga feroz da Educação e da construção de um mundo livre das desigualdades. Mas a perseguição que sofre depois de morto só faz aumentar a venda de seus livros e o interesse, inclusive dos mais jovens, pelas suas ideias, no Brasil e no exterior", finalizou o presidente.