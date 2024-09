Polícia deve matar bandido se vítima correr risco de morte, diz Datena

O apresentador do Brasil Urgente, da Band, defende que "com bandido a tolerância é zero" - (crédito: Reprodução)

Por Eduarda Esposito — Durante o debate do SBT/Terra/Rádio Nova Brasil para as eleições da Prefeitura de São Paulo realizado nesta sexta-feira (20/9), o candidato Guilherme Boulos (PSol) perguntou a José Luiz Datena (PSDB) sobre segurança pública. O apresentador de TV respondeu que vai permitir que a polícia de São Paulo mate indivíduos em situação de risco de morte para a vítima. Também destacou a necessidade de treinar os agentes de segurança no uso de armas.

"A minha intenção é que quem vai usar fuzil e vai usar contra criminosos de alta periculosidade, que são do PCC, tenha especialização e treinamento básico para usar fuzil", defendeu o apresentador do Brasil Urgente, da Band. "Tiroteio contra bandido de alta periculosidade em que a vítima corre risco de morte, será autorizado o uso de arma letal, sim, porque entre a vida do bandido, que não se entrega, e a vida da vítima, seja ela policial ou civil, é que sofra, na realidade, a família do bandido", frisou o candidato do PSDB.

