Debate em SP: desrespeitos às regras não serão tolerados, avisa apresentador

O debate SBT/Terra/Rádio Nova Brasil entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo transmitido na manhã desta sexta-feira (20/9) começou com um aviso do apresentador e mediador do debate, César Filho. Segundo ele, não seria tolerado nenhum tipo de agressão física e verbal, a utilização de palavras de baixo calão e acusações desrespeitosas.

A decisão foi tomada “em respeito aos nossos telespectadores, ouvintes e usuários de internet, e levando também em consideração, os episódios ocorridos nos últimos debates”, disse o apresentador.

Em meio a discussão em debate na TV Cultura, no último dia 15, o candidato José Luiz Datena (PSDB) usou uma cadeira para agredir o também candidato Pablo Marçal (PRTB). A emissora interrompeu o debate imediatamente enquanto funcionários da equipe da televisão foram conter a briga.

Segundo ele, o espaço é destinado ao exercício da democracia e voltado para uma discussão civilizada. “Temos que ter como prioridade a população da cidade de São Paulo, e propostas que viabilizem o desenvolvimento de todos os setores da sociedade que sofrem bastante”, afirmou. “Nós informamos que os desrespeitos às regras do debate, sejam aquelas acordadas com as assessorias dos candidatos, ou aquelas que tratem com respeito nas relações e na boa convivência, não serão tolerados”, reforçou.

“No caso de descumprimento das regras, o candidato infrator será advertido, podendo ter o tempo de fala suspenso. Em caso de uma situação extrema, pode ser convidado a se retirar. E caso a continuidade do debate civilizada se torne inviável, o SBT e os demais organizadores, como SBT News, Terra e Rádio Nova Brasil, em respeito aos seus telespectadores e ouvintes, poderão tomar a decisão de interromper a sua transmissão de forma definitiva, o que eu espero que não aconteça”, pontuou o apresentador.

Participaram do debate os seguintes candidatos: Ricardo Nunes (MDB), Guilherme Boulos (PSol), Pablo Marçal (PRTB), Tabata Amaral (PSB), José Luiz Datena (PSDB) e Marina Helena (Novo).