Boulos diz que São Paulo "parou no tempo" em relação a questões climáticas

O candidato Guilherme Boulos (PSol) foi questionado por Ricardo Nunes (MDB) durante debate sobre as propostas para questões climáticas. Boulos afirmou, então, que o estado parou no tempo em relação a questão. A afirmação foi feita durante o debate do SBT/Terra/Rádio Nova Brasil, nesta sexta-feira (20/8).

“Primeiro é importante dizer que o mundo todo hoje se prepara para as mudanças climáticas. Essa não é mais uma questão do futuro, que achava que era dos nossos netos. São Paulo esses dias ficou como a cidade mais poluída do mundo. A gente viu o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Infelizmente, a nossa cidade, no seu governo, Ricardo Nunes, parou no tempo. Não avançou”, afirmou Boulos.

Segundo Boulos, enquanto as grandes cidades do mundo estão eletrificando as frotas de ônibus, Xangai tem 98% da frota elétrica, o governo de Nunes só eletrificou 170 ônibus, dos 2 mil prometidos, e dos mais de 12 mil em funcionamento. “Eu vou eletrificar a frota, para reduzir as emissões de carbono. Eu vou também garantir que SP possa ter reciclagem universalizada, coleta seletiva de lixo nos 96 distritos da cidade”, disse.

“Eu vou fazer essa parceria, com cooperativas de catadores de reciclagem para que a gente possa universalizar a coleta e deixar de enterrar esse lixo. Isso é um ganha a ganha. Ganha o meio ambiente, porque deixa de emitir gás metano nos aterros e ganha também os catadores, com geração de emprego e renda com as pessoas que mais precisam. Nós vamos fazer o programa ambiental mais ousado que já teve”, declarou Boulos.

Em resposta, Nunes afirmou que seu adversário está desinformado. “Nós estamos fazendo muitas coisas, a área da cobertura vegetal da cidade de São Paulo, que era 48%, hoje é 54%. Eu já entreguei seis parques, hoje temos 118, e vamos entregar mais 10 parques na próxima gestão. Nós temos hoje 15% de área de mata pública, eu estou desapropriando 11%, o tamanho de Paris, área de mata privada para se tornar publica”, disse.

“Com relação a trocas dos ônibus, eu já tenho os recursos, mais de R$ 2 milhões, e estamos fazendo a substituição. Só não foi feito mais ainda, porque a indústria não forneceu, mas nós estamos com isso em andamento, está indo super bem, São Paulo está avançando bastante na questão climática”, pontuou Nunes.