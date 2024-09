Lula reúne ministros para preparar visita de Xi Jinping ao Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva reuniu nesta sexta-feira (20/9), no Palácio da Alvorada, ministros da área econômica e das relações exteriores em preparação para a visita de Estado do presidente chinês, Xi Jinping, ao Brasil.

O petista foi informado dos acordos e de investimentos que estão sendo articulados com a China e que serão anunciados em novembro, quando Xi Jinping virá ao país em agenda oficial. Há grande expectativa no governo e na diplomacia, já que a China é um dos maiores parceiros econômicos do Brasil.

Participaram do encontro de hoje o vice-presidente Geraldo Alckmin, os ministros Rui Costa (Casa Civil), Mauro Vieira (Relações Exteriores) e Fernando Haddad (Fazenda), bem como a presidente do Novo Banco de Desenvolvimento (NDB), Dilma Rousseff, o presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante, e o assessor especial da Presidência para assuntos internacionais, Celso Amorim.

Visita esperada

Conforme apurou o Correio, o encontro foi a continuação de uma outra reunião, realizada ontem (19), e conduzida por Alckmin. O ministro de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços chefia o principal organismo de negociação entre os dois países, a Comissão Sino-Brasileira de Alto Nível de Concertação e Cooperação (Cosban). Dos envolvidos no encontro, apenas Dilma participou por videoconferência. Ela chefia o chamado “Banco do Brics”, com sede em Xangai, a capital econômica da China.

Haddad, Rui Costa, Mauro Vieira, Celso Amorim e técnicos das pastas envolvidas participaram da reunião anterior, preparando o que levar à aprovação do presidente da República hoje.

Xi Jinping vem ao Brasil em novembro. Além de participar da Cúpula de Chefes de Estado do G20, no Rio de Janeiro, o líder chinês também tem visita esperada a Brasília para se reunir com Lula. Brasil e China completaram em 2024 50 anos de relações diplomáticas, e a expectativa é que a visita de Xi seja acompanhada de grandes anúncios e acordos entre os dois governos.