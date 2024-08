Exposição celebra 50 anos de relações diplomáticas entre Brasil e China

Exposição no Salão Negro do Congresso Nacional celebra 50 anos de relações diplomáticas entre o Brasil e a China - (crédito: Richard Silva/PCdoB na Câmara)

O Grupo Parlamentar Brasil-China, da Câmara dos Deputados, promove uma exposição para celebrar os 50 anos de relações diplomáticas entre o Brasil e a China. Com apoio da Embaixada da China no Brasil, a Exposição Laços: Belo Brasil, Bela China ocorre no Salão Negro do Congresso Nacional até a próxima quinta-feira (15/8), das 9h às 18h. O evento é aberto ao público.

Na terça (13), ocorrerá um coquetel de celebração. Já no último dia do evento, haverá uma sessão solene, no plenário da Câmara, às 14h, com direito a uma apresentação artístico-cultural chinesa. Trinta painéis compõem a exposição, revelando o histórico de parcerias, imagens de paisagens e eventos culturais do Brasil e da China; presentes protocolares recebidos de autoridades chinesas e que constam no acervo do Museu da Câmara dos Deputados. Também há objetos da cultura popular regional brasileira.

O presidente do Grupo Parlamentar Brasil-China, o deputado federal Daniel Almeida (PCdoB/BA), destacou a importância estratégica da parceria para o desenvolvimento econômico e tecnológico do Brasil, enfatizando que a China é um dos principais parceiros comerciais do país.

"Fortalecer laços com a China pode ajudar o Brasil a diversificar suas parcerias e reduzir a dependência de mercados tradicionais. A cooperação entre os países pode contribuir para a construção de um mundo multipolar, no qual países em desenvolvimento tenham mais voz e poder na arena internacional", disse o parlamentar.

Curadora do evento, a historiadora Ana Prestes ressalta a importância da exposição. "Vai entrar para a história como um dos marcos do aniversário de 50 anos das relações diplomáticas entre Brasil e China. São vários os eventos comemorativos, principalmente agora no mês de agosto, em torno do dia 15, porque foi quando lá em 1974 houve uma reunião entre diplomatas brasileiros e chineses justamente para selar o acordo que daria início a essas relações diplomáticas", explica.

Ana também comenta sobre os itens que o público poderá ter contato por meio do evento. "É uma exposição muito rica em objetos. Existem objetos de valor simbólico, por terem sido presenteados por autoridades chinesas ao Brasil. Há outros, como aparelho de chá, tapeçaria em seda, uma tapeçaria muito bonita com a Grande Muralha da China e também objetos regionais folclóricos que mostram a força da cultura popular de cada um desses países e povos, como o Bumba Meu Boi, o dragão chinês e peças indígenas do Brasil", descreve.

Serviço - Exposição Laços: Belo Brasil, Bela China

Até o dia 15 de agosto (quinta-feira)

Horário: das 9h às 18h

Local: Salão Negro – Congresso Nacional

Entrada gratuita