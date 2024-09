Forças Armadas vão auxiliar no combate a incêndios na Amazônia Legal

O Ministério da Defesa publicou, na última sexta-feira (20/9), a Portaria 4.454, que aciona as Forças Armadas para auxiliar temporariamente os agentes de combate ao fogo na região da Amazônia Legal, dando início ao Comando Conjunto Tucumã. A decisão vem em meio à pior temporada de incêndios no bioma dos últimos 20 anos, segundo o Observatório Europeu Copernicus.



Leia também: Militares da Força Nacional chegam na Amazônia para combater incêndios

A operação será similar à que está sendo feita no Pantanal desde 27 de junho, prestando suporte logístico aos brigadistas e agentes do Ibama, ICMBio, bombeiros militares e Força Nacional. Somado a isso, a Operação Tucumã também contará com suporte operacional dos militares no combate ao fogo.

Leia também: Queimadas no Cerrado colocam em risco nascentes de bacias hidrográficas

A pasta também informou que as imagens de satélites, dados de interesse e equipamentos de comunicação, bem como o uso do painel do fogo com especialistas e treinamento, serão fornecidos pelo Centro Gestor Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (CENSIPAM).

*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro

Saiba Mais Política Candidata a prefeita sofre atentado a tiros junto com filha de 8 anos

Candidata a prefeita sofre atentado a tiros junto com filha de 8 anos Política Em Nova York, Lula discutirá acordo Mercosul-UE e nova lei ambiental

Em Nova York, Lula discutirá acordo Mercosul-UE e nova lei ambiental Política Boulos lidera em SP; Marçal e Nunes estão empatados em 2º, diz AtlasIntel