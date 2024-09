Marqueteiro de Nunes pede medida protetiva contra assessor de Marçal

Duda Lima, marqueteiro da campanha do prefeito de São Paulo e candidato a reeleição Ricardo Nunes (MDB), solicitou medidas de proteção contra Nahuel Medina — assessor do influenciador e também candidato Pablo Marçal (PRTB). No final do debate promovido pelo Flow Podcast, na segunda-feira (23/9), Nahuel deu um soco no integrante da equipe de Nunes.

Leia também: Marçal é retirado de debate e assessor dá soco em marqueteiro de Nunes

Em nota enviada ao Correio, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que o caso foi registrado como lesão corporal no 16° Distrito Policial da Vila Clementino.

"Policiais militares foram acionados para atender a ocorrência de agressão durante um debate político. No local, um homem de 51 anos, assessor de um candidato, apresentava ferimentos após ter sido agredido pelo assessor de 26 anos de outro candidato. As partes foram encaminhadas à delegacia, onde prestaram depoimento", disse o órgão.

"A vítima também entregou imagens referente aos fatos e requisitou medidas de proteção contra o autor. A autoridade policial solicitou a realização de exame de corpo de delito e orientou a vítima sobre o prazo para representação criminal", acrescentou a Secretaria de Segurança Pública.

Veja o momento da agressão:

View this post on Instagram A post shared by Correio Braziliense (@correio.braziliense)