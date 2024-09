"Candidato e equipe perigosa", diz Nunes sobre soco de assessor de Marçal

No final do debate promovido pelo Flow Podcast, Nahuel Medina deu um soco no integrante da equipe de Nunes - (crédito: Reprodução/Flow Podcast)

O prefeito de São Paulo e candidato à reeleição Ricardo Nunes (MDB) repudiou a agressão contra o marqueteiro Duda Lima cometida pelo assessor do influenciador e também candidato Pablo Marçal (PRTB). No final do debate promovido pelo Flow Podcast, na segunda-feira (23/9), Nahuel Medina deu um soco no integrante da equipe de Nunes.

"É um candidato e uma equipe desequilibrada, despreparada, violenta e perigosa. Fico indignado ao ver como esse candidato e sua equipe agiram de maneira tão baixa e covarde. São Paulo não merece esse tipo de exemplo e liderança", disse Ricardo Nunes.

Os candidatos Tabata Amaral (PSB), Guilherme Boulos (PSol) e Datena (PSDB) também estavam presentes no debate e comentaram sobre a agressão. A deputada federal Tabata classificou o episódio como "tragédia anunciada". "A violência, mais uma vez, tomou conta de um debate que deveria ser feito pra população. Não vamos deixar São Paulo cair na mão dessa gente. É um desrespeito com o paulistano e uma vergonha para a maior cidade do país, que deveria ser farol para todas as outras", afirmou.

Veja o momento da agressão:

Boulos chamou a postura de Nahuel de "absurda". "Esse é o nível do Marçal e da turma dele", frisou o candidato. Já Datena relembrou sobre a cadeirada que ele deu em Pablo Marçal durante o debate na TV Cultura em 16 de setembro.

"Você tenta manter o debate em um níve democrático, e talvez agora as pessoas entendam a minha reação a um ataque. Eu fui atacado várias vezes e ninguém aguenta ser atacado várias vezes dessa forma. Agora a virulência aparece de novo. Então eu não tenho muito a dizer, eu só espero, meus amigos e minhas amigas, que o nível dessas eleições termine bem", pontuou o apresentador.

O influenciador Pablo Marçal saiu em defesa do assessor e afirmou que a agressão cometida contra Duda Lima foi "legítima defesa". "Ele ficou comemorando quando fui expulso. Ele agrediu fisicamente o Medina e o Medina foi para cima dele em legítima defesa", disse. Nahuel afirmou que "só se defendeu instintivamente".