Lula se reúne com premiê britânico no último dia de viagem a Nova York

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu nesta quarta-feira (25/9) com o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, no último dia de viagem a Nova York. No encontro, o premiê manifestou apoio ao pleito brasileiro por um assento permanente no Conselho de Segurança das Nações Unidas, e compartilhou com o petista os projetos britânicos para a transição energética.

A reunião ocorreu às margens da Assembleia Geral das Nações Unidas. Segundo nota divulgada pelo Planalto, o chefe do Executivo brasileiro reforçou a Starmer as prioridades de sua gestão e o atualizou sobre os preparativos para a Cúpula de Chefes de Estado do G20, que ocorre em novembro, no Rio de Janeiro.

"Eles também trataram de questões ligadas à reforma do Conselho de Segurança da ONU. Starmer reforçou o apoio do Reino Unido à inclusão do Brasil no órgão, além de ressaltar a importância de a organização incentivar o desenvolvimento econômico de outros países, revendo, inclusive, financiamentos para os mais pobres", diz a nota da Presidência.

Cenário internacional

Mais cedo, Lula defendeu, durante reunião ministerial do G20, a necessidade de se reformar a ONU e os organismos financeiros internacionais, aumentando a participação dos países menos desenvolvidos. Uma das principais reclamações é sobre a estrutura do Conselho de Segurança: atualmente, apenas Reino Unido, Estados Unidos, China, Rússia e França têm assentos permanentes, com poder de veto.

Outros temas abordados entre os líderes foram a escalada da violência no Oriente Médio, a guerra entre Rússia e Ucrânia e a Conferência do Partido Trabalhista do Reino Unido, realizada ontem (24) na Inglaterra.

O presidente também convidou Starmer para uma visita, já que as relações diplomáticas entre os dois países completam 200 anos em 2025. Há 12 anos, o Brasil não recebe visita de um primeiro-ministro do Reino Unido.