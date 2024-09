Em reunião, Lula e presidente da Guatemala discutem situação na Venezuela

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu nesta quarta-feira (25/9) com o presidente da Guatemala, Bernardo Arévalo, em Nova York. Os dois discutiram sobre a relação comercial e a situação da Venezuela após a reeleição, sob acusações de fraude, do presidente Nicolás Maduro.

Em nota, o Planalto destacou que a Guatemala é uma das principais economias da América Central e, em 2022, representou um fluxo comercial com o Brasil de US$ 634 milhões, com superavit de US$ 496 milhões para o Brasil. Lula e Arévalo demonstraram interesse em aumentar esse comércio.

"Espero que esse seja o primeiro encontro de uma relação muito virtuosa", resumiu Lula após a conversa, que ocorreu na sede das Nações Unidas, no último dia de viagem do presidente aos Estados Unidos.

O atual presidente da Guatemala tomou posse em janeiro deste ano, e é o primeiro presidente progressista do país em 40 anos. Apesar disso, Lula lembrou ter tido boas relações com o ex-presidente Álvaro Colom Caballeros, que governou entre 2008 e 2012.

Presidente da Guatemala criticou Maduro

Lula e Arévalo se propuseram a organizar visitas de Estado entre seus países, e conversaram também sobre a Venezuela. Segundo o Planalto, o petista destacou o processo de diálogo que o Brasil e a Colômbia tentou mediar entre Maduro e oposição, sem sucesso até o momento.

Em seu discurso na Assembleia Geral, ontem (24), o presidente da Guatemala fez duras críticas aos regimes de Mauro e de Daniel Ortega, na Nicarágua, e pediu que a comunidade internacional investigue e puna as violações dos direitos humanos.