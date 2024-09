'Nunca estive tão otimista', diz Lula sobre acordo Mercosul-UE

"Agora a responsabilidade é toda da União Europeia, não do Brasil, porque durante 20 anos jogavam a culpa nos países do Mercosul", comentou Lula em coletiva de imprensa. - (crédito: Ricardo Stuckert / PR;)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse, nesta quarta-feira (25/9), estar otimista com o acordo comercial entre Mercosul e União Europeia (UE), mas que agora a responsabilidade "é toda da União Europeia".

Ele avaliou ainda que o tratado pode ser assinado em novembro, durante reunião do G20 no Brasil, ou em cerimônia na própria sede da UE, em Bruxelas. Não há, porém, um horizonte à vista para o fim das negociações, que ainda esbarram em exigências ambientais e compras governamentais.

"Eu nunca estive tão otimista com o acordo União-Europeia Mercosul. Ontem (24) eu disse para a Ursula von der Leyen (presidente da Comissão Europeia) que o Brasil está pronto para assinar o acordo. Agora a responsabilidade é toda da União Europeia, não do Brasil, porque durante 20 anos jogavam a culpa nos países do Mercosul", respondeu Lula ao ser questionado em coletiva de imprensa na sede das Nações Unidas, logo antes de embarcar para Brasília.

Acordo patina há 20 anos

Lula teve encontros bilaterais com vários líderes europeus, incluindo com o presidente da França, Emmanuel Macron, que representa o maior entrave ao acordo com o Mercosul. Também esteve com o chanceler da Alemanha, Olaf Scholz.

"Eu ainda disse para ela (Ursula): vocês se preparem, porque nós poderemos assinar (o acordo) durante a reunião do G20 ou, quem sabe, em uma reunião com champanhe na sede da União Europeia", acrescentou ainda o presidente.

A última rodada de negociações ocorreu em Brasília, no início de setembro. Segundo diplomatas a par das conversas, houve avanços no tema ambiental e nas compras governamentais, apontados como os maiores entraves, mas ainda não há expectativa de conclusão. O acordo é negociado há duas décadas.