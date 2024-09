Eleição de Fortaleza é a com maior engajamento nas redes em todo país

A disputa pela Prefeitura de Fortaleza é considerada, hoje, a de maior engajamento nas redes sociais. Com o bloqueio, pelo Tribunal regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP), das contas de Pablo Marçal nas plataformas, a capital cearense assumiu a liderança. E, em boa parte, por causa do candidato do PL, André Fernandes. Ele tem 1,8 milhão de seguidores no Instagram e o utiliza para impulsionar a campanha. No TikTok, conta com 21,2 milhões de curtidas e 1,1 milhão de seguidores.

O manejo das redes sociais por Fernandes não é recente. Aos 24 anos, tornou-se o deputado federal mais votado do estado, após iniciar uma carreira como criador de conteúdo digital, produzindo vídeos de humor. Migrou, depois, para temas políticos e chamou a atenção do então presidenciável Jair Bolsonaro.

Na liderança, hoje, da corrida eleitoral de Fortaleza, Fernandes deslocou uma boa parte do seu marketing eleitoral para as redes. Lançou um jingle provocativo, o "É culpa do Sarto", que viralizou e cujo alvo é o prefeito José Sarto (PDT), candidato à reeleição — que, em resposta, parodiou a música que o atacava chamando o candidato do PL de "Caneco raspado". A disputa gerou 33 milhões de visualizações entre 5 e 18 de setembro.

Na guerra das provocações virtuais, Fortaleza tornou-se a capital de maior engajamento eleitoral, segundo pesquisa realizada pelo Grupo de Pesquisa em Comunicação, Política, Opinião Pública e Comunicação (Gruppocom) e pelo Instituto Democracia em Xeque, com apoio da Fundação Henrich Boll.

Sarto, porém, apresenta mau resultado nas pesquisas de intenção de voto. Segundo pesquisa Datafolha divulgada ontem, o pedetista tem 15%, atrás de Fernandes, com 27%; de Evandro Leitão (PT), com 25%; e de Capitão Wagner (União Brasil), com 17%.

Porém, a disputa eleitoral na capital cearense não tem apenas lances de provocação dentro das regras. Tem espaço, também, para a divulgação de mentiras. Na semana passada, a Justiça Eleitoral determinou que Fernandes excluísse vídeo no qual acusava Sarto e Evandro de obrigarem servidores terceirizados a trabalhar nas campanhas de ambos.

Fernandes tem o apoio de Bolsonaro, enquanto Evandro conta como principal cabo eleitoral o ex-governador e hoje ministro da Educação Camilo Santana.

Bolsonaro joga contra candidato do PL

O projeto do PL de construir, a partir das eleições municipais, um "plano de nação" liderado por Jair Bolsonaro, inclui apoiar candidaturas, mesmo que sejam de adversários do partido do próprio ex-presidente. Um dos exemplos disso é a corrida em Valparaíso de Goiás. Na cidade, ele está engajado em conduzir Maria Yvelônia (Solidariedade) à Prefeitura, apesar de Zé Antônio ser o postulante do PL.

No domingo passado, Bolsonaro esteve na cidade e participou de comício ao lado da ex-primeira-dama Michelle, da vice-governadora do Distrito Federal Celina Leão, da senadora Damares Alves (Republicanos) e de deputados distritais. O palanque de Yvelônia, curiosamente, contava com a presença do candidato do PL à Prefeitura de Luziânia, Waltinho.

"Com todo respeito ao PL, mas, aqui, eu sou 77", afirmou Bolsonaro, no comício.

Yvelônia não foi escolhida por acaso pelo ex-presidente. Ela foi vice-presidente do Conselho Nacional da Assistência Social do governo Bolsonaro. Zé Antônio, por sua vez, não é visto como um bolsonarista. Ele foi filiado, inclusive, ao PSol e ao PSDB, ambos de campo ideológico oposto ao PL.

Ainda assim, ele está na liderança da corrida eleitoral, segundo as pesquisas de intenção de voto. Zé Antônio conta com o apoio de um padrinho de peso: o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União) — que pode ser candidato à Presidência como representante do bolsonarismo, em 2026, e esteve ao lado do ex-presidente no palanque da manifestação de 25 de fevereiro.

*Estagiário sob a supervisão de Fabio Grecchi

