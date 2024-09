Macaé Evaristo toma posse como ministra dos Direitos Humanos ao lado de Anielle Franco

A nova ministra dos Direitos Humanos, Macaé Evaristo, tomou posse, junto ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, nesta -feira (27/9), no Palácio do Planalto. No palco estavam Lula e as ministras Anielle Franco, de Igualdade Racial, Nísia Trindade, da Saúde, Cida Gonçalves, das Mulheres, Esther Dweck, da Gestão e Inovação, e Marina Silva, do Meio Ambiente.

Para dar início a cerimônia, a escritora e prima de Macaé, Conceição Evaristo, recitou uma poesia falando sobre as mulheres negras. “A voz de minha avó ecoou obediência aos brancos, donos de tudo. A voz de minha mãe ecoou baixinho revolta. Na voz de minha filha, o eco de vida e liberdade”, declamou emocionada a poetisa.

Macaé, então, fez seu primeiro discurso como ministra, enquanto era ovacionada pelo público que lotava a cerimônia. “Infelizmente, na sociedade brasileira, tem a concepção de que direitos

humanos é coisa d quem defende bandido e aí a gente tem um desafio. A gente precisa entender a tensão entre a afirmação e negação dos direitos humanos. No cenário global, a gente enfrenta uma nova investida do capital, que aposta da segregação racial e ambiental”, defendeu a ministra dos Direitos Humanos.

Citando símbolos do movimento negro, como Zumbi dos Palmares e Dandara Pagu, Macaé defendeu as mulheres negras. “Quero dialogar com a população brasileira que a palavra direitos humanos parece não fazer sentido nenhum: o segmento da sociedade de mulheres empobrecidas, negras, chefes de família, que são o maior recorte da nossa população. Para nós, o que faz sentido são as nossas famílias, mas diferentes formas. A gente quer casa, quer que nossos filhos não passem fome, saúde, educação. A gente quer que o estado brasileiro nos chide, mas também entende que a gente tem potência e capacidade”, finalizou Evaristo.

Lula não discursou durante a cerimônia, mas demonstrou empolgação com a posse de Macaé enquanto descia para a cerimônia no salão Nobre do Palácio do Planalto abraçado com a ministra.

Anielle Franco também não fez uso da palavra, mas esteve presente na cerimônia. A ministra da Igualdade Racial sofreu assédio sexual de Silvio Almeida, ex-ministro dos Direitos Humanos, demitido por conta das acusações. Ele está sendo investigado pela Polícia Federal e responderá às acusações no Supremo Tribunal Federal.