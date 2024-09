SP: confrontos mornos e ataque à atual gestão marcam debate na Record

O debate entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo, realizado ontem pela Record TV, foi marcado por confrontos mornos diretos e indiretos à atual gestão da cidade. Os candidatos Guilherme Boulos (PSol), José Luiz Datena (PSDB), Marina Helena (Novo), Ricardo Nunes (MDB) e Tabata Amaral (PSB), por vezes, isolaram Pablo Marçal (PRTB), evitando bate-boca entre os participantes.

O momento de maior tensão ocorreu no primeiro bloco, quando Nunes e Marçal trocaram acusações. O candidato do PRTB perguntou ao atual prefeito de São Paulo quais erros ele havia cometido durante o mandato. Nunes esquivou-se e o influencer aproveitou para criticar o emedebista.

Em réplica, Nunes disse que “quem fugiu da polícia” foi o candidato do PRTB. “Fugiu pela sua condenação de ter integrado uma das maiores quadrilhas deste país, para poder roubar dinheiro de pessoas humildes pela internet. Quem foi preso foi você, a minha vida é limpa, eu nunca tive indiciamento, nenhuma condenação, e não terei. Porque o meu passado é honrado, meu presente é honrado, e meu futuro será honrado. Você tem esse hábito. Já está bem conhecido, por ser um mentiroso contumaz. É uma pena colocar esse tipo de situação aqui, em um debate tão sério”, declarou.

O atual prefeito disse ter sido vítima de muitas mentiras ditas por Marçal durante a campanha. “Só agora, nestas eleições, você tem 22 condenações pela Justiça Eleitoral por trazer mentiras contra mim, a minha esposa, a minha filha, a minha família. Imagina você, que está nos assistindo, ser vítima de tantas mentiras?”, frisou.

Datena só subiu o tom quando foi perguntado sobre o episódio de destempero da cadeirada. Após Nunes dizer que o adversário não tem equilíbrio emocional, o candidato do PSDB voltou-se contra o prefeito. “Você sabe o que eu acho engraçado? Destempero é não dar segurança (ao povo) neste tempo todo em que ele (Ricardo Nunes) está como prefeito. Destempero é não dar saúde, educação, alimentação. Destempero é deixar as pessoas na rua. Isso é destempero. E ele não respondeu à quase nenhuma pergunta que lhe foi dirigida até agora. Isso é destempero total. Não cuidar do povo é o pior destempero que existe”, afirmou.