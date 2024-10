Vídeo revela suposta 'manipulação' de provas por advogado de Marçal após soco em debate

Vídeo inédito captado pelas câmeras de segurança das dependências do Esporte Clube Sírio, em São Paulo, mostra o advogado de Pablo Marçal (PRTB), Tassio Renan, e seu assessor Nahuel Medina reunidos minutos após Nahuel dar um soco no olho em Duda Lima, marqueteiro do prefeito da cidade, Ricardo Nunes (MDB), no fim do debate entre candidatos à prefeitura da capital paulista ocorrido em 23 de setembro. Nas imagens, Tassio puxa o Nahuel pelo colarinho diversas vezes e rasga sua camisa. Posteriormente, o assessor apareceu com um arranhão no pescoço e acusou Duda Lima de tê-lo agredido antes do soco.

Confira o vídeo:

Na versão de Nahuel, ele teria sido provocado por Duda Lima que jogou seu celular no chão. O marqueteiro de Nunes se defende dizendo que só tentou afastar o celular de Nahuel enquanto ele tentava filmá-lo. Nesta segunda-feira (30/9) antes do penúltimo debate entre os candidatos à prefeitura de São Paulo, o marqueteiro apareceu com o olho ainda inchado e roxo. Ele contou que o soco provocou o descolamento do vítreo.

“Vou tomar todas as providências legais. Como é que pode alguém com essa natureza disputar as eleições? Eu tenho certeza que foi premeditado. Ele me pegou de costas, eu estava quieto. Eu estou trabalhando como vocês estão. Eles fazem isso só para causar. A verdade é que eu tenho dó do rapaz, porque ele só obedece o que o Marçal diz”, afirmou Duda. Segundo o marqueteiro de Nunes, as imagens comprovam que Marçal e sua equipe forjaram provas para sustentar o discurso de que Nahuel deu o soco como resposta a uma agressão precedente de Duda Lima.

Leia mais: Vídeo mostra momento em que assessor de Marçal dá soco em marqueteiro de Nunes

O vídeo mostra que Marçal presenciou toda a ação. Os três estavam em local isolado e, enquanto Tassio puxa a camisa de Nahuel, eles parecem monitorar as movimentação nas proximidades. O material divulgado na manhã desta segunda-feira (30/9) será mais uma prova a ser analisada pela Polícia Civil do estado (PCSP), que investiga a briga ocorrida no fim do debate do dia 23 de setembro, entre o assessor de Marçal e o marqueteiro do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes.

Após a confusão, que aconteceu no Esporte Clube Sírio durante o debate organizado pelo grupo Flow, Duda Lima registrou um boletim de ocorrência na PCSP acusando Nahuel de lesão corporal, crime previsto no Artigo 129 do Código Penal com pena de detenção entre três meses a um ano. Quatro dias depois, na sexta-feira (27/9), foi concedido à Duda Lima medida protetiva pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP). Com isso, Nahuel deve manter uma distância mínima de 10 metros do marqueteiro.

A reportagem tenta contato com Nahuel Medina e a campanha de Pablo Marçal para que se manifestem sobre o caso. O espaço segue aberto para eventuais posicionamentos.