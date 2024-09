Vídeo mostra momento em que assessor de Marçal dá soco em marqueteiro de Nunes

Um vídeo divulgado pela campanha do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), mostra o exato momento em que um membro da equipe de Pablo Marçal (PRTB) dá um soco em Duda Lima, marqueteiro da campanha de Nunes, no final do debate do Podcast Flow, na noite desta segunda-feira (23/9).

Leia também: Marçal é retirado de debate e assessor dá soco em marqueteiro de Nunes

A confusão começou depois que o apresentador Carlos Tramontina expulsou Marçal do debate, após o ex-coach ter recebido três advertências por descumprir regras pré-acordadas. A gravação mostra uma discussão entre alguns membros das equipes, até que Nahuel Gomez Medina, videomaker de Marçal, desfere um soco no rosto de Duda Lima.

Os dois são separados e Nahuel é levado para fora do estúdio por membros da equipe de Marçal, enquanto assessores dos outros candidatos gritam para que o videomaker fosse preso pela agressão. Confira o momento:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Correio Braziliense (@correio.braziliense)

Após a conclusão do debate, o apresentador Carlos Tramontina deu detalhes sobre o que ocorreu após as considerações finais de Marçal. "Aparentemente, ele (Marçal) adotou o projeto de sair fazendo tudo aquilo que ele não fez, com a agressão e desrespeito que não fez durante o debate", disse. "No final, como ele era o último a falar, ele iniciou uma série de acusações, afirmações que eram injuriosas, caluniosas e que, de acordo com o regulamento, não poderiam ser aceitos. Eu o interrompi e ele ficou bravo, eu falei que tinha autoridade conforma as regras que ele afirmou. Voltou para ele (a fala), ele repetiu as ofensas e foi excluído do debate", explicou.

"Quando ele (Marçal) sai, ele sai da minha frente para a esquerda. Forma-se um certo tumulto, o grupo que o acompanhava saiu empurrando o restante do pessoal que estava ali e vem para chegar perto dele. Ele saiu com a atitude de provocação para os outros que estavam lá. Eu não sei o que aconteceu, eu só vi que houve um soco de uma pessoa em um assessor do candidato Ricardo Nunes. A pessoa parou de sangrar agora, sangrou muito, o soco pegou bem em cima do olho", explicou o apresentador.

Além de Marçal e Ricardo Nunes, também estavam presentes no debate os candidatos Guilherme Boulos (PSOL), Tabata Amaral (PSB), José Luiz Datena (PSDB) e Marina Helena (Novo).