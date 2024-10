Lula participa de posse da primeira mulher a presidir o México

O petista, que viajou com Janja ao México para a posse, conversou brevemente com jornalistas antes da cerimônia e teceu elogios à nova presidente - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou nesta terça-feira (1º/10) da posse da nova presidente do México, Claudia Sheinbaum. Ela é a primeira mulher a ocupar o cargo na história do país. O petista esteve ao lado de outros chefes de Estado que prestigiaram a cerimônia, como os presidentes do Chile, Gabriel Boric, e da Colômbia, Gustavo Petro.

Ao todo, 16 líderes e representantes de 105 países compareceram ao evento, realizado na sede do Congresso Mexicano. A solenidade foi conduzida pela presidente da Câmara dos Deputados, Ifigênia Martínez, que passou a faixa do presidente anterior, Manuel López Obrador, para Sheinbaum, como é tradição no país. A primeira-dama do Brasil, Janja da Silva, também esteve presente, assim como a primeira-dama dos Estados Unidos, Jill Biden.

Em seu discurso de posse, Sheinbaum destacou a importância das mulheres em cargos de poder. "Pela primeira vez, nós, mulheres, chegamos para conduzir o destino desta bela nação", afirmou. Também prometeu seguir os preceitos democráticos, defendeu a reforma do Judiciário aprovada por seu antecessor, e garantiu a independência do Banco do México, assegurando aos investidores sobre a condução econômica do país.

Lula apenas assistiu à posse. Antes do evento, conversou brevemente com jornalistas e teceu elogios à nova presidente. "Acho que o mundo vai se surpreender com a qualidade da presidenta do México. Ela é uma mulher extremamente preparada do ponto de vista político. Ela é uma mulher extremamente simpática. Ela é uma mulher que vai fazer com que as mulheres sintam orgulho, sabe, de entrar na política", enfatizou.

Quem é a nova presidente do México?

Em seu discurso de posse, Claudia Sheinbaum ressaltou a importância das mulheres em cargos de poder, prometeu inteligência nas medidas de segurança pública do México e maior cooperação com países aliados (foto: Ricardo Stuckert/PR)

Claudia Sheinbaum é do partido Morena, o mesmo do ex-presidente López Obrador. Ela venceu a disputa em junho contra senadora Xóchitl Gálvez. É graduada em física e doutora em engenharia de energia, e fez carreira na área das ciências. Em 2007, quando atuava no Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas das Nações Unidas (IPCC-ONU), recebeu o Prêmio Nobel da Paz junto com os demais integrantes da equipe. Também atuou como prefeita da Cidade do México, a capital do país, e foi a primeira mulher no posto.