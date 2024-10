Anielle é ouvida pela PF sobre denúncias de assédio contra Silvio Almeida

Anielle dá seu primeiro depoimento desde a abertura do inquérito pelo ministro André Mendonça, do STF - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

A ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, chegou à sede da Polícia Federal, em Brasília, na manhã desta quarta-feira (2/10) para prestar depoimento sobre as supostas acusações de assédio moral e sexual cometidas pelo ex-ministro Silvio Almeida, quando ele estava à frente do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania. Ela entrou direto, sem falar com a imprensa. O depoimento é fechado e as investigações, abertas em 17 de setembro, seguem em sigilo por se tratarem de acusações de assédio sexual.

A informação sobre as denúncias foram confirmadas pela ONG Me Too Brasil em 6 de setembro, com consentimento das vítimas, mas obedecendo ao pedido de sigilo. O nome de Anielle vazou à imprensa como sendo uma das mulheres a acusar Almeida. Entre as queixas divulgadas pelo Me Too estão beijos e toques inapropriados e comentários de conteúdo sexual.

Anielle dá seu primeiro depoimento desde a abertura do inquérito pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF). O Ministério Público do Trabalho e a Comissão de Ética Pública da Presidência acompanham as investigações.

Após as denúncias virem à tona, Almeida foi demitido e, em seu lugar, tomou posse do Ministério dos Direitos Humanos a ativista Macaé Evaristo. O ex-ministro nega as acusações e pediu que a ONG prestasse esclarecimentos sobre as denúncias à Justiça. O Correio segue acompanhando as movimentações na sede da Polícia Federal.