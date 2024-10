Anielle presta depoimento sobre Silvio Almeida nesta quarta-feira

Silvio Almeida foi demitido da pasta em 6 de setembro, um dia após a ONG Me Too Brasil revelar as denúncias de assédio sexual contra ele. Uma das vítimas seria Anielle Franco - (crédito: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil )

A ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, prestará depoimento, nesta quarta-feira (2/10), na Polícia Federal no caso em que o ex-ministro Silvio Almeida é investigado por suposto assédio moral e sexual enquanto comandava o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. O inquérito foi aberto em 17 de setembro, por ordem do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF).



Silvio Almeida foi demitido da pasta em 6 de setembro, um dia após a ONG Me Too Brasil revelar as denúncias de assédio sexual contra ele. Uma das vítimas seria Anielle Franco. Segundo os relatos das vítimas, episódios de violência sexual incluíam toques nas pernas da ministra, beijos inapropriados e declarações chulas e de conteúdo sexual.

O ex-ministro também é suspeito de assédio moral durante o tempo que comandou a pasta dos Direitos Humanos. No dia da demissão, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva divulgou nota afirmando que não iria tolerar comportamentos desse tipo. Silvio Almeida nega as acusações.