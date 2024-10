Embolou! Pesquisa aponta empate triplo na reta final em São Paulo

Há um cenário de empate triplo na disputa pela Prefeitura de São Paulo, de acordo com a nova pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta quarta-feira (2/10). O levantamento encomendado pelo portal Terra mostra o candidato Guilherme Boulos (PSol) um pouco mais à frente do prefeito Ricardo Nunes (MDB) e do ex-coach Pablo Marçal (PRTB), mas mantém o empate técnico entre ambos.

Boulos tem 26% das intenções de voto segundo a pesquisa, e oscilou 1 ponto percentual para cima desde o levantamento anterior (de 30 de setembro). Nunes apresentou 25% e antes tinha 26%, enquanto Marçal saiu de 23% para 25%.

Aparece em quarto lugar na pesquisa a deputada federal Tabata Amaral (PSB) com 11%, em quinto o apresentador José Luiz Datena (PSDB), com 3%, e em sexto a economista Marina Helena (Novo) com 3%. Os demais candidatos não pontuaram; e 4% responderam a pesquisa como votos brancos e nulos, enquanto outros 3% não responderam ou não souberam dizer em quem votariam.

O empate triplo entre os candidatos também se manteve na pesquisa espontânea — quando os entrevistados não recebem uma lista com o nome dos candidatos. Boulos teve 21%, Marçal 20%, e Nunes 19%, neste cenário.

Tabata apareceu com 8% ao passo que Datena e Marina Helena tiveram 1%. 22% dos entrevistados não souberam ou não responderam e 8% corresponderam aos votos brancos e nulos.

A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 1.500 eleitores entre 30 de setembro e 1º de outubro. O levantamento está registrado no TSE pelo código SP-02771/2024. A margem de erro é de três pontos percentuais.