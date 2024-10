Brasil condena escalada do conflito e pede cessar fogo no Oriente Médio

O Ministério das Relações Exteriores emitiu um comunicado condenando a escalada do conflito no Oriente Médio e apelando para que todas as partes envolvidas exerçam máxima contenção. O Brasil, através do presidente Lula, vem há meses condenando os ataques de Israel à faixa de Gaza e mais recentemente ao Líbano e ao Iêmem agora informou que acompanha com preocupação o lançamento de mísseis pelo Irã contra Israel.

A nota publicada pelo Itamaraty diz ainda que é necessário um amplo cessar-fogo em todo o Oriente Médio e pede que a comunidade internacional utilize todos os instrumentos diplomáticos à disposição para conter o aprofundamento do conflito.

O governo brasileiro anunciou que fará a repatriação dos brasileiros que estão no Líbano e querem deixar a zona de conflito. A Operação Raízes do Cedro já teve início com o envio de uma vião KC-30, da Força Aérea Brasileira, para realizar a primeira viagem. A aeronave está em Lisboa, Portugal, aguardando autorização para pousar no Líbano.

Na primeira viagem entre 230 e 240 passageiros poderão embarcar. A expectativa do governo é que até 5 mil pessoas possam ser repatriadas. O Ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, já disse que todo esforço possível será realizado para trazer de volta todos os interessados, seguindo uma ordem de prioridade.

Nota completa do Itamaraty sobre o ataque Iraniano em Israel

O governo brasileiro acompanha com preocupação o lançamento de cerca de 200 mísseis pelo Irã contra o território israelense, condena a escalada do conflito e renova seu apelo a todas as partes envolvidas para que exerçam máxima contenção.



Reitera, ainda, sua convicção acerca de necessidade de amplo cessar-fogo em todo o Oriente Médio e conclama a comunidade internacional para que utilize todos os instrumentos diplomáticos à disposição a fim de conter o aprofundamento do conflito.



A Embaixada em Tel Aviv continua a monitorar a situação dos nacionais em Israel, em contato permanente com os brasileiros no país, aos quais tem prestado orientações e assistência consular.

